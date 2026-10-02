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    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, NTD "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, mövsümün ilk oyununda "Sabah" "LANDAU Lions"u məğlub edib - 84:74.

    Digər qarşılaşmalar 3 və 4 oktyabrda keçiriləcək. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD BK Sumqayıt BK Bakı İdman Sarayı
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