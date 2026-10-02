Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
Komanda
- 02 oktyabr, 2026
- 09:01
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, NTD "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, mövsümün ilk oyununda "Sabah" "LANDAU Lions"u məğlub edib - 84:74.
Digər qarşılaşmalar 3 və 4 oktyabrda keçiriləcək. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.
Son xəbərlər
04:57
Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaqFutbol
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18