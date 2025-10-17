Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 17 oktyabr, 2025
- 20:56
Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci qarşılaşmasında "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.
Görüş "hərbçilər"in qələbəsi ilə bitib - 85:73.
Günün ilk duelində isə "Naxçıvan" "Lənkəran"ı 91:82 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.
