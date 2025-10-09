Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura start verilir
Komanda
- 09 oktyabr, 2025
- 10:49
Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında A qrupunda qərarlaşan "Neftçi" və "Şəki" komandaları üz-üzə gələcəklər.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq. "Neftçi" və "Şəki" A qrupunda 1 xalla 5-6-cı yerləri bölüşürlər.
