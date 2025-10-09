İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura start verilir

    Komanda
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:49
    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura start verilir

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında A qrupunda qərarlaşan "Neftçi" və "Şəki" komandaları üz-üzə gələcəklər.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 12-də yekun vurulacaq. "Neftçi" və "Şəki" A qrupunda 1 xalla 5-6-cı yerləri bölüşürlər.

    Azərbaycan Basketbol Liqası II tur Neftçi Basketbol klubu Şəki basketbol klubu

    Son xəbərlər

    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti