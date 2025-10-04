Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulub
Komanda
- 04 oktyabr, 2025
- 21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq "Ordu" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma "Ordu"nun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 79:69.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sabah" "Neftçi"ni (86:75), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (91:80), "Gəncə" NTD-ni (90:85), "Lənkəran" "Sumqayıt"ı (93:82), "Quba" "Sərhədçi"ni (98:76) məğlub edib.
