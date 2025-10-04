İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq "Ordu" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sabah" "Neftçi"ni (86:75), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (91:80), "Gəncə" NTD-ni (90:85), "Lənkəran" "Sumqayıt"ı (93:82), "Quba" "Sərhədçi"ni (98:76) məğlub edib.

    Son xəbərlər

    10:38

    Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilər

    Digər ölkələr
    10:14

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:13

    Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edib

    Digər ölkələr
    10:04

    Münhen aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:03

    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    10:03
    Foto

    BSU-da Təhsildə Yeni Çağırışlar VI Beynəlxalq Forumu keçirilir

    Elm və təhsil
    09:58

    Kür çayında bir nəfər batıb

    Hadisə
    09:45

    İranda İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan altı nəfər edam olunub

    Region
    09:41

    AMB ölkədə mənzillərin qiymətlərinin artmasının səbəblərini açıqlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti