Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq
Komanda
- 04 oktyabr, 2025
- 10:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq "Ordu" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sabah" "Neftçi"ni (86:75), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (91:80), "Gəncə" NTD-ni (90:85), "Lənkəran" "Sumqayıt"ı (93:82), "Quba" "Sərhədçi"ni (98:76) məğlub edib.
