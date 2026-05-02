Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının ikinci oyunu keçiriləcək
- 02 may, 2026
- 09:33
Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının ikinci oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Sabah" və "Abşeron Lions" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 14:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, ilk görüşdə "Sabah" qalib gəlib - 98:93. Final seriyasında üç qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.
