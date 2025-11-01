İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:49
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti matçları bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Əvvəlcə B qrupunda "Naxçıvan" "Quba" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 14:00-da başlayacaq.

    A qrupunda isə "Neftçi" NTD ilə qarşılaşacaq. Matçın start fiti saat 18:00-da səslənəcək.

    Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    4 xalı olan "Neftçi" və NTD müvafiq olaraq 5-ci 6-cı yerlərdə qərarlaşıblar. "Naxçıvan" isə öz qrupunda 7 xalla ikinci, 4 xala malik "Quba" isə 6-cı yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" isə "Gəncə"ni (84:70) üstələyib.

