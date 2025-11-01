Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq
Komanda
- 01 noyabr, 2025
- 09:49
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti matçları bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.
Əvvəlcə B qrupunda "Naxçıvan" "Quba" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 14:00-da başlayacaq.
A qrupunda isə "Neftçi" NTD ilə qarşılaşacaq. Matçın start fiti saat 18:00-da səslənəcək.
Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
4 xalı olan "Neftçi" və NTD müvafiq olaraq 5-ci 6-cı yerlərdə qərarlaşıblar. "Naxçıvan" isə öz qrupunda 7 xalla ikinci, 4 xala malik "Quba" isə 6-cı yerdədir.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" isə "Gəncə"ni (84:70) üstələyib.
Son xəbərlər
09:49
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
09:49
Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaqKomanda
09:49
Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edibDigər ölkələr
09:45
Foto
SOCAR ilə Qarabağ Universiteti arasında Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanıbElm və təhsil
09:40
Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyübMaliyyə
09:36
Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edibASK
09:35
Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilibDaxili siyasət
09:33
Foto
Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıbFutbol
09:10