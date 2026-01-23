Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 86:68 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Günün son görüşündə "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Oyun "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da başlanacaq.
Qeyd edək ki, XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Ordu"nu məğlub edib - 100:96.
