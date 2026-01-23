İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:36
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Quba Lənkəranı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 86:68 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Günün son görüşündə "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Oyun "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da başlanacaq.

    Qeyd edək ki, XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Ordu"nu məğlub edib - 100:96.

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası "Quba" basketbol klubu "Lənkəran" klubu "Sərhədçi" basketbol klubu Quba Olimpiya İdman Kompleksi

