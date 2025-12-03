Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Sərhədçi" kollektivini böyük fərqlə məğlub edib
Komanda
- 03 dekabr, 2025
- 18:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, turun açılış oyununda "Sərhədçi" "Ordu" ilə qarşılaşıb.
B qrupunun görüşündə "Ordu" 100:64 hesablı qələbəyə sevinib.
Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.
