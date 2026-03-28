Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" komandası "Lənkəran"a qalib gəlib
Komanda
- 28 mart, 2026
- 20:22
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turunun daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan komandaların duelidə "Ordu" komandası "Lənkəran"a qalib gəlib - 107:65.
Matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.
Günün ilk görüşündə "Quba" komandası Quba Olimpiya Kompleksində "Naxçıvan"a 96:103 hesabı ilə məğlub olub.
Bu gün həmçinin "Sərhədçi" – "Sumqayıt" görüşü baş tutacaq.
21:10
Qazaxda "Kamaz"la toqquşan avtomobilin sürücüsü ölübHadisə
20:53
Kəlbəcərdə yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
20:43
Londonda son illərin ən böyük etiraz aksiyası keçirilibDigər ölkələr
20:12
Video
Hakan Fidan: Yaxın Şərqdəki gərginlik daha böyük müharibəyə çevrilirRegion
20:04
Parisdə "Bank of America"nı partlatmaq istəyənlərdən biri saxlanılıbDigər ölkələr
19:52
Bərzaninin evinə həyata keçirilən PUA hücumu ilə bağlı araşdırma başlayıbDigər ölkələr
19:32
SEPAH: ABŞ-nin MQ9 PUA-sı və F-16 qırıcı təyyarəsi vurulubRegion
19:15
Foto