Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" səfərdə "Quba"nı məğlub edib
Komanda
- 24 oktyabr, 2025
- 17:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, bu gün B qrupunda yer alan "Quba" "Lənkəran"ı qəbul edib.
Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 102:87.
Günün ikinci görüşündə "Ordu" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, ötən gün A qrupunun oyununda "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib - 87:68. Tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.
