İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" səfərdə "Quba"nı məğlub edib

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Lənkəran səfərdə Qubanı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün B qrupunda yer alan "Quba" "Lənkəran"ı qəbul edib.

    Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 102:87.

    Günün ikinci görüşündə "Ordu" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün A qrupunun oyununda "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib - 87:68. Tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Lənkəran basketbol klubu Quba basketbol klubu

    Son xəbərlər

    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:51

    QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    17:46

    Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"

    Futbol
    17:33
    Foto

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti