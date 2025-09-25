İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycan Basketbol Federasiyası ilin yekunları və planlarla bağlı tədbir keçirir

    Komanda
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:20
    Azərbaycan Basketbol Federasiyası ilin yekunları və planlarla bağlı tədbir keçirir

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) ilin yekunları və gələcək planlarla bağlı tədbir keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaqda ABF-nin prezidenti Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümü sabah start götürəcək.

