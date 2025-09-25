Azərbaycan Basketbol Federasiyası ilin yekunları və planlarla bağlı tədbir keçirir
- 25 sentyabr, 2025
- 15:20
Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) ilin yekunları və gələcək planlarla bağlı tədbir keçirir.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaqda ABF-nin prezidenti Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümü sabah start götürəcək.
