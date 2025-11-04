İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisinin İslamiadadakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Komanda
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:27
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisinin İslamiadadakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı görüşlərinin təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, milli noyabrın 17-də və 18-də meydançaya çıxacaq.

    Qeyd edək ki, təmsilçimiz Fil Dişi Sahili, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə yığmaları ilə üz-üzə gəlib.

    3x3 basketbol Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

