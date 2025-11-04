Azərbaycanın 3x3 basketbol millisinin İslamiadadakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib
Komanda
- 04 noyabr, 2025
- 16:27
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı görüşlərinin təqvimi müəyyənləşib.
"Report" Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, milli noyabrın 17-də və 18-də meydançaya çıxacaq.
Qeyd edək ki, təmsilçimiz Fil Dişi Sahili, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə yığmaları ilə üz-üzə gəlib.
