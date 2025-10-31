İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Avstraliyada kriketçi boynuna top zərbəsi dəydiyi üçün vəfat edib

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:47
    Avstraliyanın "Kriket Viktoriya" komandasının oyunçusu Ben Ostin vəfat edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, kriketçi məşq zamanı boynundan top zərbəsi aldığı üçün həyatını itirib.

    17 yaşlı gənc xəstəxanaya aparılıb. Lakin ertəsi gün vəfat edib.

    Ben Ostin məşq zamanı dəbilqə taxsa da, boyun qoruyucusundan istifadə etməyib.

    Kriket idmançı ölümü Ben Ostin "Kriket Viktoriya" komandası

