Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib
- 03 dekabr, 2025
- 11:16
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakim Eldar Zülfüqarova təyinat verib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.
Beynəlxalq dərəcəli hakim dekabrın 4-də Fransada qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin "Levallois Paris" (Fransa) və "KS Developre" (Polşa) klubları arasında keçiriləcək qarşılaşmada ikinci hakim olacaq.
Matçın baş hakimi funksiyasını portuqaliyalı Rikardo Ferreyra yerinə yetirəcək.
