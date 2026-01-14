İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    AVF yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start verib

    Komanda
    • 14 yanvar, 2026
    • 14:36
    AVF yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start verib

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start verib.

    "Report" xəbər verir ki, "seçim günü"nün ilk mərhələsi yanvarın 13-də Bakıda təşkil olunub.

    Yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət milli komandaların rəhbəri Şahin Çatma Bakı Regional Voleybol Klubunda məşq edən 2012–2013-cü il təvəllüdlü, 100-ə yaxın qız voleybolçunun hazırlıq səviyyəsi ilə yaxından tanış olub.

    Seçim prosesi zamanı idmançılar müəyyən olunmuş normativlər üzrə sınaqlardan keçirilib, məşqçilər heyəti tərəfindən onların fiziki və texniki göstəriciləri qeydə alınıb.

    Seçim mərhələsini uğurla keçən idmançılar yeniyetmələrdən ibarət milli komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar.

    Növbəti "Seçim günü" yanvarın 17-də Sumqayıt şəhərində, Şərqi Zəngəzur Regional Voleybol Klubu və Sumqayıt Regional Voleybol Klubunun bazasında keçiriləcək.

