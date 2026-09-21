ABŞ-dən olan basketbolçu Maylz Uilmot "Naxçıvan"a keçib
Komanda
- 21 sentyabr, 2026
- 14:19
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu Maylz Uilmotu heyətinə qatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Onun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunadək nəzərdə tutulub.
25 yaşlı oyunçunun son klubu NCAA-da mübarizə aparan "Canisius Golden Griffins" komandası olub.
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