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    ABŞ-dən olan basketbolçu Maylz Uilmot "Naxçıvan"a keçib

    Komanda
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:19
    ABŞ-dən olan basketbolçu Maylz Uilmot Naxçıvana keçib

    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu Maylz Uilmotu heyətinə qatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

    Onun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunadək nəzərdə tutulub.

    25 yaşlı oyunçunun son klubu NCAA-da mübarizə aparan "Canisius Golden Griffins" komandası olub.

    Maylz Uilmot Naxçıvan BK
    American basketball player Myles Wilmoth joins Nakhchivan

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