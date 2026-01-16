İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ-də 20 yaşlı basketbolçu güllələnərək öldürülüb

    Komanda
    • 16 yanvar, 2026
    • 18:18
    ABŞ-nin Tennessi ştatındakı kollecin basketbol komandasının üzvü, 20 yaşlı Andre Bell avtomobildə güllələnərək öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox" telekanalı məlumat yayıb.

    Andre Bell iki dostu ilə birlikdə avtomagistralla hərəkət edirmiş. Naməlum şəraitdə başından güllə yarası alan idmançı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Baş məşqçi Ceremaya Kratçer bildirib ki, Andre Bell rəhbərlik etdiyi komandanın aparıcı oyunçularından biri olub.

    basketbol güllə ABŞ Andre Bell Tennessi ştatı

