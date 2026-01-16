ABŞ-də 20 yaşlı basketbolçu güllələnərək öldürülüb
Komanda
- 16 yanvar, 2026
- 18:18
ABŞ-nin Tennessi ştatındakı kollecin basketbol komandasının üzvü, 20 yaşlı Andre Bell avtomobildə güllələnərək öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox" telekanalı məlumat yayıb.
Andre Bell iki dostu ilə birlikdə avtomagistralla hərəkət edirmiş. Naməlum şəraitdə başından güllə yarası alan idmançı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Baş məşqçi Ceremaya Kratçer bildirib ki, Andre Bell rəhbərlik etdiyi komandanın aparıcı oyunçularından biri olub.
Son xəbərlər
18:46
Foto
Cenevrədə WUF13-ə həsr olunan müzakirə paneli təşkil edilibBiznes
18:31
Foto
İqtisadiyyat nazirinin I müavini Şəmkirdə vətəndaşları qəbul edibBiznes
18:18
ABŞ-də 20 yaşlı basketbolçu güllələnərək öldürülübKomanda
18:12
Foto
"Xiaomi" brendi "REDMI Note 15" seriyasını təqdim edir: "REDMI Titan Durability" etibarlılığı və flaqman imkanlarıBiznes
18:07
Foto
ADY Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəlini yeniləyirİnfrastruktur
18:00
Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıbRegion
17:53
Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilibDaxili siyasət
17:46
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurubMaliyyə
17:44