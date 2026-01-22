İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Saleh Məmmədov Xızıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Sabah Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov Xızıda vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, qəbul saat 11:00-da rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev Mərkəzində olacaq.

    Qəbulda Xızı və Siyəzən rayonlarının sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Qəbula yazılmaq istəyənlərin Xızı rayonu "1 №-li Yol İstismarı" və Siyəzən rayonu "2 №-li Yol İstismarı" MMC-lərdə öncədən qeydiyyatdan keçmələri xahiş olunur.

    Vətəndaşlar qəbula şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə gəlməli və qaldırdıqları məsələlər Agentliyin səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

