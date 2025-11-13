İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:51
    M1 Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 208 kilometrlik hissəsində nişanlanma işləri həyata keçirilib və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması məqsədilə müvafiq nişanlar quraşdırılır.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, Quba şəhərinin Heydər Əliyev prospekti, Zəfər, Nəriman Nərimanov və Cəfər Cabbarlı küçələrində də üfüqi nişanlanma xətlərinin yenilənməsi həyata keçirilib. Ümumilikdə 37 kilometrlik ərazidə xətləmə işləri görülüb.

    Hazırda yol nişanlanma işləri davam etdirilir.

