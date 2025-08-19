Qazaxıstan Orta Dəhlizin inkişafı üzrə hökumətlərarası saziş hazırlayacaq

Qazaxıstan hökuməti yaxın zamanda Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM və ya Orta Dəhliz) gələcək inkişafı üçün hökumətlərarası sazişin hazırlanması istiqamətində işə başlayacaq.
“Report”un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu ölkənin nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev hökumətin iclasında bildirib.
"TBNM istiqamətində yüklərin çatdırılma müddəti 53 gündən 17 günə düşüb. Tariflər 2023-cü ildən bəri dəyişməyib", - nazir deyib.
O xatırladıb ki, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi sayəsində TBNM ilə yüklərin rəsmiləşdirilmə müddəti 8 saatdan 30 dəqiqəyə endirilib, qatarların hərəkəti onlayn rejimdə izlənilir və "maneəsiz" tranzit təmin edilir.
Marşrutun buraxılış qabiliyyəti 2027-ci ilə qədər ildə 10 milyon tona çata bilər.
TBNM Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan ərazisindən keçərək Türkiyə və Avropa ölkələrinə uzanan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir.
2024-cü ildə Orta Dəhlizlə yük daşımalarının həcmi 62 % artaraq 4,5 milyon tona çatıb. 2025-ci ildə bu göstəricinin artaraq 5,2 milyon tona çatacağı gözlənilir ki, bunun da 4,2 milyon tonu marşrutun iştirakçısı olan ölkələrin ərazisindən keçəcək. Bu həcmin 2,5 milyon tonu quru yüklərin (96 min TEU), 1,7 milyon tonu isə neftin payına düşəcək.
