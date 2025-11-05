Qazaxıstan buğdasının ilk pilot partiyası Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilib
- 05 noyabr, 2025
- 22:49
Qazaxıstandan olan ərzaqlıq buğdanın ilk partiyası Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana göndərilir.
"Report" "Кazinform" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, partiya oktyabrın 21-də Astanada Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri İlham Əliyevlə Kasım-Jomart Tokayev arasında əldə olunmuş razılaşmaların bir hissəsi olaraq həyata keçirilir.
İrəvana qarşı yük tranzitinə qoyulan məhdudiyyətlərin rəsmi olaraq aradan qaldırılması Qazaxıstan, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı birləşdirən yeni dəmir yolu marşrutunun açılmasına şərait yaradıb.
Bu gün Qazaxıstan buğdası ilə dolu yük qatarı Azərbaycan sərhədini keçib. Yaxın günlərdə yük Ermənistanın Dalarik stansiyasına çatacaq. Ümumilikdə Qazaxıstandan 1 000 ton ümumi çəkisi olan 15 vaqon göndərilib. Tədarük yeni logistika marşrutunun işlənib hazırlanmasına yönəlmiş pilot partiya kimi nəzərdən keçirilir.
Bakıya işgüzar səfər çərçivəsində "Ərzaq Müqaviləsi Korporasiyası" Milli Şirkəti Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirib. Tərəflər tranzit yükün keçidinin birgə koordinasiyası və onun Ermənistandakı tərəfdaşlarına çatdırılmasını təmin edir.
Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel qeyd edib ki, son aylarda iki ölkə arasında taxıl tədarükü sahəsində əməkdaşlıqda sabit müsbət tendensiya müşahidə olunur:
"Bu il Qazaxıstan Azərbaycan bazarına buğdanın əsas tədarükçüsünə çevrilib - son məlumatlara görə, bizim payımız təxminən 80 faiz təşkil edib. Prezident İlham Əliyevin Astanaya dövlət səfəri zamanı iki ölkə lideri əldə olunan nəticələri xüsusilə qeyd ediblər, bu uğuru möhkəmləndirmək və əməkdaşlığı artırmaq üçün qarşılıqlı istəklərini ifadə ediblər".
"Ərzaq Müqaviləsi Korporasiyası" Milli Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Asılxan Cuvaşev öz növbəsində bildirib ki, yeni tranzit marşrutunun açılması Qazaxıstan taxılının ixrac coğrafiyasını genişləndirmək və region ölkələri arasında nəqliyyat-logistika əlaqələrinin gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir.
"Bu, həmçinin Cənubi Qafqazda ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına və sülh təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə töhfə verir", - deyə o qeyd edib.
"Ərzaq Müqaviləsi Korporasiyası" Milli Şirkəti Qazaxıstanın taxıl bazarının milli operatorudur və qida təhlükəsizliyini təmin edir, kənd təsərrüfatı istehsalçılarını dəstəkləyir.
Bundan əvvəl bildirilirdi ki, Qazaxıstan Azərbaycanın ixrac səbətini daha geniş kənd təsərrüfatı məhsullarının daxil edilməsi üçün genişləndirməyi təklif edib. Bundan əlavə, bu il ölkə Avropa, Asiya və Şimali Afrikaya taxıl tədarükünə başlayıb.