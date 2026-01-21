Aeroport şosesi - mərkəz istiqamətində yol buz bağlayıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib
İnfrastruktur
- 21 yanvar, 2026
- 08:01
Hazırda Aeroport şosesi - mərkəz istiqamətində yolun buz bağlaması səbəbindən nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında bildirilir.
Sürücülərdən qəzaların baş verməməsi üçün hərəkət zamanı sürət həddinə əməl etmələri və düzgün ara məsafəsi saxlamaları xahiş edilir.
Son xəbərlər
08:01
Foto
Aeroport şosesi - mərkəz istiqamətində yol buz bağlayıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşibİnfrastruktur
07:56
Pentaqon ABŞ-nin NATO-nun bir neçə mexanizmində iştirakını azaltmağı planlaşdırırDigər ölkələr
07:33
Tramp Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosa gedirDigər ölkələr
07:12
KİV: ABŞ Britaniyanın Çinə səfirlik binasının tikməsinə icazə verməsindən narahatdırDigər ölkələr
06:45
Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün həyatımın ən yaddaqalan günlərindəndirDaxili siyasət
06:29
Xankəndi sakini: Yurduma qayıtmağıma görə sevinc hissi keçirirəmDaxili siyasət
06:11
Foto
Xankəndi şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
05:45
İsrail XİN Qüdsdə UNRWA-nın bina kompleksinin müsadirəsini qanuni elan edibDigər ölkələr
05:14
Foto