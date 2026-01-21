Из-за обледенения дорог на аэропортовском шоссе затруднено движение транспорта
Инфраструктура
- 21 января, 2026
- 08:27
В настоящее время на аэропортовском шоссе в направлении центра города из-за обледенения дорог затруднено движение транспорта.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД).
Водителей просят соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию во время движения во избежание аварий.
