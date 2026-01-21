Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Из-за обледенения дорог на аэропортовском шоссе затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 08:27
    Из-за обледенения дорог на аэропортовском шоссе затруднено движение транспорта

    В настоящее время на аэропортовском шоссе в направлении центра города из-за обледенения дорог затруднено движение транспорта.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД).

    Водителей просят соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию во время движения во избежание аварий.

