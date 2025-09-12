İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Niderland səfirliyi: Azərbaycanda su ehtiyatlarının bərpası imkanları məhduddur

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:03
    Niderland səfirliyi: Azərbaycanda su ehtiyatlarının bərpası imkanları məhduddur

    Niderlandın Azərbaycandakı səfirliyi ölkənin su sektoruna dair tədqiqatın nəticələrini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, tədqiqat Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" çərçivəsində "Xəzər Su İnnovasiyaları Forum"unun dördüncü panelində təqdim olunub.

    Araşdırma göstərir ki, Azərbaycanda su qıtlığı, iqlim dəyişiklikləri, suyun keyfiyyəti və idarəetmə problemləri ciddi narahatlıq doğurur. Tədqiqatın nəticələrinə görə, ölkədə su ehtiyatlarının bərpası imkanları məhduddur və bəzi çaylarda suyun həcmi 15–20 % azalıb.

    Həmçinin vurğulanır ki, kənd təsərrüfatı, sənaye və əhali tələbləri suya yüksək təzyiq göstərir və transsərhəd çaylardan istifadə məsələsində yuxarı axın ölkələri ilə əməkdaşlıq vacibdir.

    Tədqiqatda Niderlandın təcrübəsi, innovativ texnologiyaları və inteqrasiya olunmuş su idarəetməsi modellərinin Azərbaycanda su problemlərinin həllinə töhfə verə biləcəyi qeyd olunub. 

    Araşdırma mühəndislik, ağıllı kənd təsərrüfatı, suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və iqlimə adaptasiya sahələrində konkret tövsiyələr təqdim edir.

    Niderland tədqiqat su problemi

    Son xəbərlər

    15:41

    "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olub

    Futbol
    15:37

    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Digər ölkələr
    15:35

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:34

    Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırır

    Digər ölkələr
    15:33

    "Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    15:29
    Foto

    Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİB

    Hərbi
    15:29

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcək

    Biznes
    15:24
    Foto

    Şamaxıda toxum sərgi-satış yarmarkası və Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti