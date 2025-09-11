Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 % artıb
İnfrastruktur
- 11 sentyabr, 2025
- 16:18
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sektorunda 4 milyon 767 min 500 ton yük, 31 milyon 681 min sərnişin daşınıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Muxtar Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Məlumata görə, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yük daşınması 1 %, sərnişin daşınması isə 1,1 % artıb.
