Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib
- 21 oktyabr, 2025
- 10:23
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) bəzi kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində bir sıra yerli əhəmiyyətli və kənddaxili avtomobil yollarında əsaslı təmir işləri həyata keçirilib.
Uzunluğu 6,2 km olan Babək rayonunun Nəhəcir–Göynük əsas yolu, 8,7 km uzunluğunda Nəhəcir–Göynük kənddaxili, 5,2 km uzunluğunda Şərur şəhərdaxili, eləcə də 3,3 km uzunluğunda Culfa rayonunun Qal və Şurud kənddaxili avtomobil yollarında aparılan işlər başa çatdırılaraq istifadəyə verilib.
Təmir zamanı torpaq işləri görülüb, yolun alt təbəqəsi möhkəmləndirilib, əraziyə qum-çınqıl materialı döşənib. Yağış sularının axıdılması üçün yollara beton kanallar çəkilib və suötürücü qurğular quraşdırılıb. Hərəkətin təhlükəsiz və rahat təmin olunması məqsədilə yollara yeni asfalt örtük salınıb.