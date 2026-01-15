Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədr müavini dəyişib
İnfrastruktur
- 15 yanvar, 2026
- 17:05
Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Rövşən Sadıxov vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin I müavini Bəxtiyar Məmmədov sərəncam imzalayıb.
Onun digər sərəncamına əsasən, Nihad Qurbanov yeni sədr müavini təyin edilib.
Son xəbərlər
17:43
Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıbHadisə
17:40
"Bank BTB"nin depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:37
AFFA rəsmiləri Türkiyədə səfərdə olublarFutbol
17:32
BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndə heyətinin başçısı XİN-ə çağırıla bilərDigər ölkələr
17:31
Azərbaycan çempionatının qalibi: "Reytinqimi yüksəltmək və dünyanın ən yaxşı 100 şahmatçısı sırasına düşmək istəyirəm"Fərdi
17:27
COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSağlamlıq
17:21
Ötən il 540 nəfər Azərbaycana readmissiya olunubDaxili siyasət
17:20
Milyardlıq bankdan 30 milyonluq mənfəət - "Bank of Baku"dan kəskin artım!Maliyyə
17:19