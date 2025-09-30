İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:19
    17-28 noyabr tarixlərində Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (ITU WTDC 2025) ev sahibliyi edəcək.

    17-28 noyabr tarixlərində Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (ITU WTDC 2025) ev sahibliyi edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının MDB üzrə regional direktoru Natalya Moçu (Natalia Mochu) Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən Gənclərin Rəhbərliyində İqlim Forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz (BTİ) dörd ildən bir keçirilən rəsmi inkişaf konfransımıza ev sahibliyi edəcəyinə görə Bakıya minnətdarıq. Bu, Bakıda toplaşmaq və rəqəmsal inkişaf məsələlərini müzakirə etmək üçün səylərimizi birləşdirməyə imkan verən unikal fürsətdir", - o qeyd edib.

    BCAW2025 ITU WTDC 2025
    Наталья Мочу: Баку станет платформой для обсуждения задач цифрового развития
    Natalia Mochu: Baku to become platform for discussing digital development challenges

