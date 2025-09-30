Наталья Мочу: Баку станет платформой для обсуждения задач цифрового развития

17-28 ноября Азербайджан примет у себя Всемирную конференцию по развитию электросвязи (ВКРЭ-25, ITU WTDC 2025).

Как передает Report, об этом заявила региональный директор по СНГ Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу (Natalia Mochu), выступая в онлайн-формате на Молодежном климатическом форуме в рамках Бакинской климатической недели (BCAW2025).

"Мы [МСЭ] действительно гордимся и благодарны за то, что Баку будет принимать нашу официальную конференцию по развитию, которая проводится раз в четыре года. Это уникальная возможность для мирового сообщества собраться в Баку и объединить наши усилия для обсуждения задач цифрового развития",- отметила она.