MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 84-cü iclası Aşqabadda olacaq
İnfrastruktur
- 26 noyabr, 2025
- 13:33
MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 84-cü iclasına Türkmənistan ev sahibliyi edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar Şuranın Bakıda keçirilmiş 83-cü iclasında qəbul edilib.
Qərara əsasən, növbəti iclas 2026-cı ilin mayında Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçiriləcək.
Artıq bugünki iclasın protokolu imzalanıb. İclasda Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Gürcüstan, İran, Ermənistan, Latviya və Estoniya dəmiryol administrasiyalarının, eləcə də Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatı (OSJD), MDB-nin İcraiyyə Komitəsi, Dəmiryolçuların Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbər heyəti iştirak ediblər.
Son xəbərlər
14:15
Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edibBiznes
14:15
BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdirİKT
14:14
Foto
Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilibİnfrastruktur
14:05
Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıramRegion
14:05
Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidirDigər ölkələr
13:58
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkİnfrastruktur
13:55
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:48
İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:44