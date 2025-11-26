İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 84-cü iclası Aşqabadda olacaq

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:33
    MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 84-cü iclası Aşqabadda olacaq

    MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 84-cü iclasına Türkmənistan ev sahibliyi edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar Şuranın Bakıda keçirilmiş 83-cü iclasında qəbul edilib.

    Qərara əsasən, növbəti iclas 2026-cı ilin mayında Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçiriləcək.

    Artıq bugünki iclasın protokolu imzalanıb. İclasda Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Gürcüstan, İran, Ermənistan, Latviya və Estoniya dəmiryol administrasiyalarının, eləcə də Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatı (OSJD), MDB-nin İcraiyyə Komitəsi, Dəmiryolçuların Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbər heyəti iştirak ediblər.

    MDB-nin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurası
    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Son xəbərlər

    14:15

    Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edib

    Biznes
    14:15

    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    14:14
    Foto

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    14:05

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Region
    14:05

    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    13:58

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    13:55

    Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:48

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:44

    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti