84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

Туркменистан примет 84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на 83-м заседании Совета, проходившем в Баку.

Согласно решению, следующее заседание состоится в мае 2026 года в столице Туркменистана Ашхабаде.

Протокол сегодняшнего заседания уже подписан. В заседании принял участие руководящий состав железнодорожных администраций Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Армении, Латвии и Эстонии, а также Организации сотрудничества железных дорог, Исполнительного комитета СНГ, Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.