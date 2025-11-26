84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде
Инфраструктура
- 26 ноября, 2025
- 14:11
Туркменистан примет 84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на 83-м заседании Совета, проходившем в Баку.
Согласно решению, следующее заседание состоится в мае 2026 года в столице Туркменистана Ашхабаде.
Протокол сегодняшнего заседания уже подписан. В заседании принял участие руководящий состав железнодорожных администраций Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Армении, Латвии и Эстонии, а также Организации сотрудничества железных дорог, Исполнительного комитета СНГ, Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.
