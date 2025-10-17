İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Kuala-Lumpur meri: "Bakı ASEAN-ın dayanıqlı inkişaf üzrə ilk iclası üçün platforma ola bilər"

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:18
    Kuala-Lumpur meri: Bakı ASEAN-ın dayanıqlı inkişaf üzrə ilk iclası üçün platforma ola bilər

    Kuala-Lumpur ASEAN Milli Şəhərsalma Şurasını və Bakını regionda dayanıqlılıq məsələlərinə həsr olunmuş ilk birgə sessiya keçirməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kuala-Lumpur meri Maymuna Mohd Şarif (Maimunah Mohd Sharif) Bakıda keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.

    "Söhbət bu regiondan gedəndə, Bakı bir örnəkdir. İrəliyə - 2026-cı ildə keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna nəzər salaraq, gəlin Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunu lokal innovasiyaları qlobal öhdəliklərlə birləşdirən və siyasəti cəmiyyətlərimiz üçün real nailiyyətlərə çevirən körpü kimi istifadə edək", - mer vurğulayıb.

    Kuala Lumpur ASEAN NUFA3 Milli Şəhərsalma Forumu
    Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию
    Kuala Lumpur Mayor: Baku may host first ASEAN sustainable development meeting

