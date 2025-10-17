Kuala-Lumpur meri: "Bakı ASEAN-ın dayanıqlı inkişaf üzrə ilk iclası üçün platforma ola bilər"
İnfrastruktur
- 17 oktyabr, 2025
- 12:18
Kuala-Lumpur ASEAN Milli Şəhərsalma Şurasını və Bakını regionda dayanıqlılıq məsələlərinə həsr olunmuş ilk birgə sessiya keçirməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kuala-Lumpur meri Maymuna Mohd Şarif (Maimunah Mohd Sharif) Bakıda keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.
"Söhbət bu regiondan gedəndə, Bakı bir örnəkdir. İrəliyə - 2026-cı ildə keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna nəzər salaraq, gəlin Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunu lokal innovasiyaları qlobal öhdəliklərlə birləşdirən və siyasəti cəmiyyətlərimiz üçün real nailiyyətlərə çevirən körpü kimi istifadə edək", - mer vurğulayıb.
