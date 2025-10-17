Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию
Инфраструктура
- 17 октября, 2025
- 11:18
Куала-Лумпур призвал Национальный градостроительный совет АСЕАН и Баку провести первую совместную сессию, посвященную вопросам устойчивости в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявила мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3), который проходит в Баку.
"Когда речь идет об этом регионе, Баку служит примером. Глядя вперед, к 13-й сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году, давайте использовать Национальный градостроительный форум Азербайджана как мост, соединяющий локальные инновации с глобальными обязательствами и превращающий политику в реальные достижения для наших сообществ", - подчеркнула мэр.
