    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 11:18
    Мэр Куала-Лумпура: Баку может стать площадкой для первого заседания АСЕАН по устойчивому развитию

    Куала-Лумпур призвал Национальный градостроительный совет АСЕАН и Баку провести первую совместную сессию, посвященную вопросам устойчивости в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявила мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3), который проходит в Баку.

    "Когда речь идет об этом регионе, Баку служит примером. Глядя вперед, к 13-й сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году, давайте использовать Национальный градостроительный форум Азербайджана как мост, соединяющий локальные инновации с глобальными обязательствами и превращающий политику в реальные достижения для наших сообществ", - подчеркнула мэр.

    Национальный градостроительный форум АСЕАН Куала-Лумпур Маймуна Мохд Шариф Азербайджан

