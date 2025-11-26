İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:48
    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İran Naxçıvandan keçən dəmir yolu ilə yüklərin daşınmasına başlamağa çalışır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "İran Dəmir Yolları"nın rəhbəri Cabbar Əli Zakeri bildirib.

    O qeyd edib ki, hazırda İranın dəmir yolları şəbəkəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələndirilməsi üzrə iş gedir: "Bu gün biz MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasının kuluarlarında "Cənubi Qafqaz Dəmir Yolları" QSC-nin nümayəndələri ilə danışıqlar aparmışıq ki, İrandan Ermənistana gedən yüklərin bir qismi Naxçıvan vasitəsilə tədarük olunsun. Bununla Naxçıvandakı dəmir yolu işə düşəcək. Bunun qısa zamanda həyata keçirilməsi üçün çalışırıq".

    Xatırladaq ki, noyabrın əvvəlində Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 1 048,8 ton Qazaxıstan taxılı ilə yüklənən 15 vaqon Ermənistana göndərilib. Yük Yalama-Biləcəri-Hacıqabul-Böyük Kəsik marşrutu üzrə daşınır.

    İran Ermənistan Cabbar Əli Zakeri

    Son xəbərlər

    14:15

    Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edib

    Biznes
    14:15

    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    14:14
    Foto

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    14:05

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Region
    14:05

    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    13:58

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    13:55

    Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:48

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:44

    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti