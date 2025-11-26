Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ
Инфраструктура
- 26 ноября, 2025
- 14:32
Иран рассматривает возможности перевозки грузов по железной дороге, которая будет проходить через Нахчыван.
Об этом Report заявил руководитель Иранских железных дорог Джаббар Али Закери.
По его словам, в кулуарах 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ состоялись переговоры с представителями ЗАО "Южно-Кавказские железные дороги" - оператора железных дорог Армении.
Переговоры касались поставок части грузов из Ирана в Армению через Нахчыван. "Это позволит в будущем запустить железную дорогу в Нахчыване. Мы стремимся реализовать этот проект в кратчайшие сроки", - сказал Закери.
Последние новости
15:45
Белозёров: Цифровой документооборот ускорит оформление грузовИнфраструктура
15:45
Видео
В Гонконге в жилом комплексе из-за пожара заблокированы 13 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:28
Ален Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:15
Азербайджан и Казахстан обсудили ТМТМ и производство локомотивов для АЖДИнфраструктура
15:06
ATV получил предупреждение за рекламу гипнозаМедиа
15:05
Взрыв в Идлибе: есть раненыеДругие страны
15:02
В Бангладеш из банковских ячеек экс-премьера Шейх Хасины изъято почти 10 кг золотаДругие страны
14:52
ГНС прокомментировала меры по "обелению" рынка аренды жильяБизнес
14:42
Фото