Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

Иран рассматривает возможности перевозки грузов по железной дороге, которая будет проходить через Нахчыван.

Об этом Report заявил руководитель Иранских железных дорог Джаббар Али Закери.

По его словам, в кулуарах 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ состоялись переговоры с представителями ЗАО "Южно-Кавказские железные дороги" - оператора железных дорог Армении.

Переговоры касались поставок части грузов из Ирана в Армению через Нахчыван. "Это позволит в будущем запустить железную дорогу в Нахчыване. Мы стремимся реализовать этот проект в кратчайшие сроки", - сказал Закери.