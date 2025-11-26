Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:32
    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Иран рассматривает возможности перевозки грузов по железной дороге, которая будет проходить через Нахчыван.

    Об этом Report заявил руководитель Иранских железных дорог Джаббар Али Закери.

    По его словам, в кулуарах 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ состоялись переговоры с представителями ЗАО "Южно-Кавказские железные дороги" - оператора железных дорог Армении.

    Переговоры касались поставок части грузов из Ирана в Армению через Нахчыван. "Это позволит в будущем запустить железную дорогу в Нахчыване. Мы стремимся реализовать этот проект в кратчайшие сроки", - сказал Закери.

    Лента новостей