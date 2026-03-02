İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 02 mart, 2026
    • 17:07
    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib

    Rusiya və Azərbaycan arasında praktiki qarşılıqlı fəaliyyətin bütün aktual məsələlər kompleksini müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, müzakirələr Rusiya hökumət nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk ilə Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev arasında keçirilən görüşdə aparılıb.

    Görüşdə ticarət-iqtisadi, sənaye, enerji, nəqliyyat-logistika və aqrar-sənaye əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Tərəflər əmtəə dövriyyəsinin davamlı artımını məmnunluqla qeyd ediblər.

    Orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün geniş imkanların olduğu vurğulanıb.

    Həmsədrlər Rusiya və Azərbaycan arasında avtomobil, dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşımaların həcminin daha da artırılması üzrə tədbirləri müzakirə ediblər.

    Rusiya-Azərbaycan dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqələrinin səmərəli işi və onların gələcəkdə daha da modernləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu diqqətə çatdırılıb.

    "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişaf etdirilməsi məsələləri, xüsusən də onun buraxılış qabiliyyətinin artırılması və nəqliyyat-logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ayrıca nəzərdən keçirilib.

    A.L.Overçuk və Ş.A.Mustafayev aprel ayında Azərbaycanda İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Görüş Rusiya-Azərbaycan qarşılıqlı əlaqələrinə ənənəvi olaraq xas olan konstruktiv və dostluq şəraitində keçib.

    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib
    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib

    Foto
    Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК
    Foto
    Baku, Moscow to hold IGC meeting in April

    Son xəbərlər

    18:17

    İspaniya öz hərbi bazalarından İrana qarşı istifadə etməyə icazə verməyib

    Digər ölkələr
    18:13
    Rəy

    Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    18:12

    İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:10

    Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    18:04

    İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Region
    18:01

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    18:01
    Foto

    Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədir

    Din
    18:01

    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti