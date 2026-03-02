Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК

Очередное, 24-ое заседание азербайджано-российской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в Азербайджане в апреле текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на соответствующее заявление Кабинета министров Азербайджана, такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, находящимся с визитом в Баку.

В ходе переговоров состоялось обсуждение вопросов укрепления взаимодействия в экономической, промышленной, энергетической, транспортно-логистической и аграрной сферах. Также были рассмотрены другие актуальные темы, стоящие на повестке дня.

Стороны с удовлетворением отметили стабильный рост торгового оборота между двумя странами. Особо подчеркивалось наличие широких возможностей для реализации совместных инвестиционных проектов, рассчитанных на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Предметом отдельного рассмотрения стали вопросы развития Международного транспортного коридора "Север-Юг", включая увеличение его пропускной способности и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры.

Предыдущее, 23-е заседание МПК по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном состоялось 22 августа 2025 года в Астрахани.