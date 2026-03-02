Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 17:31
    Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК

    Очередное, 24-ое заседание азербайджано-российской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в Азербайджане в апреле текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на соответствующее заявление Кабинета министров Азербайджана, такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, находящимся с визитом в Баку.

    В ходе переговоров состоялось обсуждение вопросов укрепления взаимодействия в экономической, промышленной, энергетической, транспортно-логистической и аграрной сферах. Также были рассмотрены другие актуальные темы, стоящие на повестке дня.

    Стороны с удовлетворением отметили стабильный рост торгового оборота между двумя странами. Особо подчеркивалось наличие широких возможностей для реализации совместных инвестиционных проектов, рассчитанных на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

    Предметом отдельного рассмотрения стали вопросы развития Международного транспортного коридора "Север-Юг", включая увеличение его пропускной способности и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры.

    Предыдущее, 23-е заседание МПК по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном состоялось 22 августа 2025 года в Астрахани.

    Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК
    Баку и Москва в апреле проведут заседание МПК

    Россия Алексей Оверчук Шахин Мустафаев межправкомиссия транспорт МТК торговля
    Фото
    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib
    Фото
    Baku, Moscow to hold IGC meeting in April

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" в Ливане, в Бейруте слышны взрывы - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:03

    S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

    Финансы
    18:01
    Фото

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:57
    Мнение

    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    17:57

    Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против Ирана

    Другие страны
    17:56

    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле

    В регионе
    17:49

    Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Энергетика
    17:44

    Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"

    Инфраструктура
    Лента новостей