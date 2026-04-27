    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb

    • 27 aprel, 2026
    • 16:16
    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasının dalan yolunda aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri davam edir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata görə, uzun illər ərzində mürəkkəb hidrogeoloji şərait və qrunt sularının təsiri nəticəsində bu sahədə aşınmalar yaranmışdı. Təmir işləri çərçivəsində dalan yolunda izolyasiya qatları yenilənir və gücləndirilir, konstruksiyalar tamamilə yenidən qurulur və infrastruktur daha dayanıqlı vəziyyətə gətirilir.

    Dalan yolunun tikintisinin 2026-cı ilin sentyabr ayına kimi başa çatdırılması planlaşdırılır. Stansiyanın yenidənqurulması isə 2025–2030-cu illəri əhatə edən Dövlət Proqramına uyğun olaraq, "Həzi Aslanov" stansiyasına keçid funksiyası daşıyacaq "Y-17" stansiyasının inşası dövründə həyata keçiriləcək.

    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb
    Bakı Metropoliteni Həzi Aslanov stansiyası Təmir işləri

    21:24

    Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdır

    Region
    21:06

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Babişin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    21:03

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    20:46
    Video

    Zakir Həsənov italiyalı həmkarı ilə görüşüb və Qafqazda sabitliyi müzakirə edib

    Hərbi
    20:43

    Slovakiya Rusiya qazının idxalına qoyulan qadağaya görə Aİ Məhkəməsinə müraciət edib

    Digər ölkələr
    20:32

    Bəhreyn İranın hücumlarını dəstəkləyən 69 nəfəri vətəndaşlıqdan məhrum edib

    Digər ölkələr
    20:20

    İƏT və Azərbaycan Şuşanın tanıdılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcək

    Turizm
    20:18

    Quterreş nüvə silahı ilə bağlı çağırış səsləndirib

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Cevdet Yılmaz: Orta Dəhlizin strateji rolu önəmlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti