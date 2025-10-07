Gəncədə 3 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir
İnfrastruktur
- 07 oktyabr, 2025
- 20:42
III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi ilə əlaqədar oktyabrın 8-də Gəncə Şəhər Stadionu və ətraf ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət təbiq ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.
Məhdudiyyət səbəbindən Atatürk prospektində fəaliyyət göstərən 6 və 7 nömrəli marşrut avtobuslarının hərəkəti Heydər Əliyev prospekti ilə təşkil ediləcək.
12 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi isə Bilal Qəhərəmanov küçəsi təyin olunacaq.
Son xəbərlər
21:11
Foto
Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibMilli Məclis
21:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlibFərdi
20:59
Kanadanın Baş naziri ABŞ Prezidenti ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıbXarici siyasət
20:53
Azərbaycanla Rumıniya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
20:42
Gəncədə 3 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
20:37
Qırğızıstanlı nazir: Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi bizim üçün çox önəmlidirXarici siyasət
20:33
Foto
Video
Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-6Xarici siyasət
20:21
Səfir: Cənubi Koreya Bakının regionda davamlı sülhə nail olmaq əzminin şahidi olduXarici siyasət
20:01