İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Dövlətxan Dövlətxanov: "Şəhərsalma layihələrimizi beynəlxalq ictimaiyyət diqqətlə izləyir"

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:50
    Dövlətxan Dövlətxanov: Şəhərsalma layihələrimizi beynəlxalq ictimaiyyət diqqətlə izləyir

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən quruculuq işlərini və şəhərsalma layihələrini beynəlxalq ictimaiyyət diqqətlə izləməkdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində Bakıda keçirilən 31-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi "Baku Build" və 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində ("Rebuild Karabakh – 2026") bildirib.

    "Bu il ölkə rəhbərinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Böyük Qayıdışla bağlı I Dövlət Proqramı başa çatır. Artıq 100 minə yaxın adam bu ərazilərdə yaşayır və hazırda II Dövlət Proqramı hazırlanır. Beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı və komitənin təşkilatçılığı ilə 2020-ci ildən başlayaraq mütəmadi olaraq ölkəmizdə, xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geniş bərpa-quruculuq işlərinə həsr edilmiş milli şəhərsalma forumları keçirilir. Bu il isə şəhərsalma sahəsində daha böyük tədbir keçirilib. Bildiyiniz kimi, bu il Prezident "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edib və may ayında Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası keçirilib. Bu tədbirdə 176 ölkədən 58 min dövlət və özəl sektor nümayəndələri, sahə mütəxəssisləri, beynəlxalq ekspertlər və digər maraqlı tərəflər iştirak edib. Forumda şəhərsalma üzrə müxtəlif mövzularda geniş fikir mübadiləsi aparılmış, bu sahədə müasir çağırışlar və gələcək perspektivlər müzakirə edilib", - deyə o qeyd edib.

    Sədr müavininin sözlərinə görə, dövlət başçısının apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu artıb və ölkə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən sərgilərin keçirilməsi üçün əlverişli məkana çevrilib: "Bu sərgi innovativ tikinti məhsulları, yeni inşaat materialları və məmulatları, müasir tikinti avadanlıqları ilə yaxından tanış olmaq baxımından yerli və xarici tərəfdaşlar üçün mühüm əməkdaşlıq platforması hesab edilir. Əminəm ki, burada nümayiş olunan sahəvi yeniliklər və innovativ yanaşmalar sahə peşəkarları, layihəçilər, həmçinin bütün digər sərgi iştirakçıları üçün maraqlı və faydalı olacaq".

    Dövlətxan Dövlətxanov Rebuild Garabagh 2026 Dövlət Şəhərsalma və Arxitertura Komitəsi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti