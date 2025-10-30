İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin xidməti geyim formaları təsdqilənib

    Nazirlər Kabineti "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin xidməti geyim formaları nümunələrinin, fərqləndirmə nişanlarının təsviri və onların daşınması Qaydası"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, agentliyin xidməti geyim formasını və fərqləndirmə nişanlarını onun nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən müfəttişləri vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı daşıyacaqlar.

    Bundan başqa, xidməti geyim formasının təchizatı Agentliyin fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi vəsaitlər hesabına təmin ediləcək.

