Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin xidməti geyim formaları təsdqilənib
İnfrastruktur
- 30 oktyabr, 2025
- 17:57
Nazirlər Kabineti "Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin xidməti geyim formaları nümunələrinin, fərqləndirmə nişanlarının təsviri və onların daşınması Qaydası"nı təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, agentliyin xidməti geyim formasını və fərqləndirmə nişanlarını onun nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən müfəttişləri vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı daşıyacaqlar.
Bundan başqa, xidməti geyim formasının təchizatı Agentliyin fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi vəsaitlər hesabına təmin ediləcək.
Son xəbərlər
17:58
"Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Ordu" ilə oyunda çox top itkilərinə yol verdik"Komanda
17:57
Makron Paşinyanı İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulması ilə təbrik edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:57
Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin xidməti geyim formaları təsdqilənibİnfrastruktur
17:52
Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkHərbi
17:48
Foto
UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıbMaliyyə
17:48
Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıbElm və təhsil
17:42
Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırırİKT
17:33
TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşibXarici siyasət
17:29