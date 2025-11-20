İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Deputat: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşmanı ən qısa vaxtda həyata keçirmək lazımdır"

    İnfrastruktur
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:48
    Deputat: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşmanı ən qısa vaxtda həyata keçirmək lazımdır

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşmanı ən qısa vaxtda həyata keçirmək lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Ceyhun Məmmədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun və "İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dünyada şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına ən yüksək diqqət və qayğı göstərən azsaylı ölkələrdən biridir: "Bu gün dünyanın çox az ölkəsində şəhid ailələrinə bu qədər yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Onlara mənzil və avtomobillər verilir. Digər çox mühüm vəzifə isə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən bərpa edilməsidir. Bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti bu işləri uğurla yerinə yetirir. Biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşmanı ən qısa vaxtda həyata keçirməliyik. Bu isə dövlət büdcəsindən böyük vəsaiti tələb edir".

    Deputat qeyd edib ki, bu gün dünyanın bir çox ölkələri iqtisadi və sosial böhranlardan ciddi əziyyət çəkirlər: "Bu gün əksər ölkələrin əsas hədəfi iqtisadi və sosial sabitliyi, bu sahədə davamlılığı və dayanıqlılığı təmin etməkdir. Odur ki, kimliyindən asılı olmayaraq, büdcəni tənqid etməyə cəhd edən hər kəs bu reallıqları mütləq nəzərə almalıdır. Bu gün siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəs dövlətin və dövlətçiliyin yanında olmalıdır".

    ceyhun məmmədov Milli Məclis

    Son xəbərlər

    17:22

    "Baku Electronics"də "Super Cümə" başladı!

    Biznes
    17:21

    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Qarabağ
    17:19

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Tarix ehtimalları deyil, reallıqları sevir"

    Komanda
    17:18

    Hipper: Aİ Cənubi Qafqazdakı proseslərdə rolunu gücləndirməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    Region
    17:17
    Foto

    AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    TDT-yə üzv dövlətlərin ədliyyə nazirlərinin 2-ci iclası Bakıda keçirilib

    Daxili siyasət
    17:11

    Rabitə naziri: "Azərbaycan və Malayziya ASEAN və MDB arasında rəqəmsal qapı rolunu oynaya bilər" - MÜSAHİBƏ

    İKT
    17:10

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:51

    Azərbaycan Azıx mağarasında üç ölkə ilə birgə ekspedisiya aparır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti