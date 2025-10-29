Agentlik rəsmisi: Cəbrayıldakı yeni avtomobil yolu sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək
- 29 oktyabr, 2025
- 17:44
Cəbrayılda inşa edilən "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolu sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək.
"Report"un Cəbrayıla ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin böyük mütəxəssisi Sərxan Savzixanov deyib.
Onun sözlərinə görə, Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 197-ci kilometrindən Cəbrayıl rayonu ərazisində inşa olunan "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolu IV texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib:
"Yolun ümumi uzunluğu 11,5 kilometrdir. İki hərəkət zolağından ibarət yolun eni 6 metrdir. Bu yolun inşası ötən ilin dekabrında Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı Sərəncama əsasən həyata keçirilib. Yeni yolun istifadəyə verilməsi bu istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təhlükəsizliyinə töhfə verəcək".