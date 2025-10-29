Новая автодорога в Джебраиле обеспечит удобное передвижение жителей

Новая автомобильная дорога в Джебраиле обеспечит удобное передвижение местных жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом заявил старший специалист Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Сархан Савзиханов в рамках медиатура, организованного по следам визита президента в район.

По его словам, дорога, ведущая от 197-го километра трассы Гаджигабул–Бахрамтепе–государственная граница с Арменией до строящейся солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраильском районе, построена в соответствии с IV технической категорией.

"Протяженность дороги составляет 11,5 километра, ширина двухполосного покрытия - 6 метров. Строительство выполнено в соответствии с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана в декабре прошлого года. Ввод новой дороги в эксплуатацию повысит безопасность движения и упростит транспортное сообщение в этом направлении", - отметил Савзиханов.