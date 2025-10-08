Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
- 08 oktyabr, 2025
- 08:14
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;
2. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, "Qələbə" dairəsi istiqamətində;
3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;
4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;
5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;
7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;
8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;
9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
10. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;
11. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
12. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;
13. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;
14. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;
15. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.