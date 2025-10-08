В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдается плотный поток транспорта

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Инфраструктура
    • 08 октября, 2025
    • 08:21
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    11. Хатаинский проспект, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

