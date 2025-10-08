В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдается плотный поток транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Хатаинский проспект, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

15. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.