İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 08:21
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    3. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    12. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    13. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Avtomobil yolları tıxac
    Foto
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:00

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində bir pillə geriləyib

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)

    Maliyyə
    08:55

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron-Xızı regional filialına yeni rəhbər təyin olunub

    Daxili siyasət
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.01.2026)

    Maliyyə
    08:47

    Avstraliyada yeniyetmələrin sosial şəbəkəyə giriş qadağasından sonra 4,7 milyon hesab deaktiv edilib

    Digər ölkələr
    08:21
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:00

    Orta miqyaslı şəhərlər aktiv mobillikdə geri qalır

    İnfrastruktur
    07:48

    Tramp: Nobel sülh mükafatının hədiyyə edilməsi hörmət əlamətidir

    Digər ölkələr
    07:17

    Yaponiya Müdafiə Nazirliyi: Vaşinqton Tokiodan müdafiə xərclərini artırmağı tələb etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti