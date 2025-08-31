    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 31 avqust, 2025
    • 15:35
    31 avqust saat 23:00-dan etibarən Fikrət Əmirov küçəsinin Xəqani və Nizami küçələri aralığındakı hissəsi vətəndaşların istifadəsi üçün yerüstü piyada keçidinin quraşdırılması işləri ilə əlaqədar yarışlar bitənədək nəqliyyata bağlı olacaq. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ərazidə yerləşən velosiped zolaqları isə işlək olacaq.

    Qeyd edək ki, məhdudiyyətlər 19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək "Formula 1" "Qatar Airways" Azərbaycan Qran-Prisi 2025-ə hazırlıq çərçivəsində şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində aparılan quraşdırma və infrastruktur işləri ilə bağlıdır. Məhdudiyyətlər mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və yarış ərəfəsində digər küçə və prospektlərdə də müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutulur.

    Sürücülərdən və piyadalardan  hərəkət zamanı alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur.

    Bakı Şəhər Halqası sakinlərin göstərdiyi anlayışa görə öncədən təşəkkürünü bildirir.

