Bakıdan bölgələrə ötən gün 14 minə yaxın sərnişin daşınıb
İnfrastruktur
- 21 mart, 2026
- 13:48
Martın 20-də Bakıdan bölgələrə 370 reyslə 13 703 sərnişin daşınıb.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.
Sərnişindaşımada fasiləsizliyi təmin etmək və sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə olaraq 150 reys həyata keçirilib.
Sərnişinlərin 60 %-i biletlərini onlayn qaydada "biletim.az" portalından əldə edərək səfərlərini reallaşdırıb.
"Vətəndaşlara daha rahat və təhlükəsiz qaydada mənzil başına çatmaq üçün biletləri onlayn qaydada "biletim.az" portalı vasitəsilə əldə etmələri tövsiyə olunur", - deyə AYNA bəyan edib.
14:25
İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edibDigər ölkələr
14:18
"Böyük Dəbilqə": 1/4 finalda uduzan Hidayət Heydərov təsəlliverici görüşə çıxacaqFərdi
14:13
Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginə II İliyanın dəfni üçün Tbilisiyə getməyə icazə verməyibRegion
14:09
Bağdadda kəşfiyyat qərargahına PUA zərbəsi nəticəsində bir zabit ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
14:08
Aleksander İsak Çempionlar Liqasının 1/4 finalına qədər sıraya qayıda bilərFutbol
14:06
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
14:03
Moskvaya dron hücumu davam edir: vurulmuş PUA-ların sayı 30-u keçibDigər ölkələr
13:48
Bakıdan bölgələrə ötən gün 14 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
13:34